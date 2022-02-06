Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на командном турнире Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка, чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования пройдут 4, 6 и 7 февраля.
Валиева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Спортсменка одержала победу, набрав 90,18 балла.
Второе место заняла японка Вакаба Хигути с показателем 74,73 балла, третье – фигуристка из Канады с 69,60 баллами.
Победа Валиевой вывела сборную России на первое место в командном турнире.
Ранее сообщалось, что фигурист Марк Кондратюк в произвольной программе на командных соревнованиях Олимпийских игр, которые в настоящий момент проходят в Пекине, занял второе место.