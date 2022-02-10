Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ о допинг-тесте фигуристки Валиевой

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10 февраля 2022, 11:31

Этери Тутберидзе, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте подопечной, из-за которого якобы задержали церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.



Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

После отмены церемонии вручения медалей портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Камилы Валиевой.

"Сплетнями не занимаюсь", - ответила Этери Тутберидзе на вопрос журналистов о ситуации с Валиевой.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал информацию о допинг-тесте Камилы Валиевой спекуляцией. Фигуристка от участия в индивидуальных соревнованиях не отстранена, продолжает тренировки.