Вице-президент ISU Александр Лакерник не располагает информацией о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста

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9 февраля 2022, 11:13 Источник: "Спорт-Экспресс"

Российская команда фигуристов, Zhang Yuwei/globallook.com

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник не стал комментировать слухи о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, сданной до начала Олимпиады в Пекине.

Ранее издание «Inside the Games» сообщило о том, что один из участников российской команды по фигурному катанию перед Играми сдал сомнительный допинг-тест. Якобы поэтому до сих пор не состоялась церемония награждения призеров командного турнира.

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — заявил Лакерник в беседе с журналистом «Спорт-Экспресс».

Сборная России по фигурному катанию 7 февраля выиграла на Олимпиаде командный турнир. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.