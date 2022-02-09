Российских фигуристов до сих пор не наградили за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

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9 февраля 2022, 09:25 Источник: Sports.ru

Российская команда фигуристов, Zhang Yuwei//globallook.com

Церемония награждения фигуристов, участвовавших в командном турнире на олимпиаде в Пекине, до сих пор не состоялась. По информации Международного олимпийского комитета, сейчас идут срочные юридические консультации с ISU (международный союз конькобежцев).

Награждение должно было пройти в понедельник, 7 февраля. Однако была перенесена. МОК заявил, что «в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации ISU. Какого рода эта консультация, не сообщалось

В среду на брифинге руководитель пресс-службы МОК Адамс заявил: «Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. Она в настоящее время развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию».

По данным издания «Inside the Games» один из российских фигуристов сдал перед Олимпиадой сомнительную допинг-пробу.

Российские фигуристы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине заняли первое место.