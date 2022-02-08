Фигурное катание на Олимпиаде-2022: сборная России взяла «золото» в командных соревнованиях

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8 февраля 2022, 13:48 Катя Лукьянникова

Прыжок победителей, фото: vk.com/club_kamila_valieva

Россияне стали победителями командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022.

Благодаря нашим фигуристам, российская команда одержала победу в данном виде спорта и набрала в общей сложности 74 очка! Главными творцами успеха в этом году стали: Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). Другими призерами Олимпиады стали американцы, которые выиграли серебряные медали и набрали 65 очков, а японцы завоевали почётную бронзу и 63 очка своей команде.

В результате хорошей программы, Российские фигуристы обеспечили себе досрочно первое место перед заключительной дисциплиной – произвольной программой в женском одиночном катании. Однако для юридического оформления командой победы по регламенту было необходимо, чтобы в произвольном прокате российская фигуристка Камила Валиева просто исполнила свой номер до конца.

В конечном итоге фигуристка показала лучший результат! За своё выступление Валиева получила от судей целых 178,92 балла, тем самым обогнав более чем на 30 баллов японскую фигуристку Каори Сакамото (148,66). Совсем ещё юная Камила Валиева смогла покорить судей и свести с ума зрителей своим «Болеро», но, к сожалению, все же упала с четвертого тулупа - хоть победе это уже никак не могло помешать.

Также одним из положительных моментов для России стало выступление Марка Кондратюка, который смог безошибочно откатать свою программу и превзойти своего соперника американца Винсета Чжоу. Марк Кондратюк принес максимально возможное количество баллов для страны и нашей команде фигуристов. Я считаю, что Марк отличный фигурист, ведь завоевать золото в 18 лет на своей первой Олимпиаде - это огромное достижение для молодого парня. Уже сегодня, 8 февраля, на Олимпиаде стартует личное первенство в мужском одиночном катании. Сможет ли Марк взять еще одну медаль? Это мы узнаем совсем скоро, а пока пожелаем нашему фигуристу набраться сил перед выступлением и новых побед, хоть это будет и не просто.

Первые, несмотря ни на что!

• В заключительный день командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх едва не закончился трагедией! Лучшие парники мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов совершили несвойственную для себя ошибку во время не самой сложной поддержки. Российская пара вышла на лёд предпоследней. Учитывая, профессиональный уровень мастерства наших фигуристов, можно было рассчитывать на уверенное лидерство по итогам проката. Практически всю произвольную программу ребята откатали безошибочно, даже обогнали японский дуэт, но тут случилось непредвиденное событие… Сильный и надежный Галлямов уронил свою хрупкую партнершу Анастасию Мишину. К счастью, никто из фигуристов сильно не пострадал, отделались синяками, но даже эта ситуация не помешала молодым людям принести свой команде высокие баллы!

• «Не хочется оправдываться, но нам действительно не свойственны такие ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта. Мы никогда не просыпались так рано, как сегодня. Обычно пары ставят позднее в программе, потому что это самый травмоопасный вид», – объяснил Галлямов.

Подводя итоги, хочется сказать, что если судить по результатам командного турнира, то в соревнованиях фигуристов в Пекине у россиян все будет несколько сложнее. Но так или иначе мы будем надеяться на лучшее и болеть за наших спортсменов, ведь наша поддержка сейчас им очень нужна. Я считаю, что наши замечательные фигуристы добились невероятного успеха на Олимпиаде, так как смогли постоять за сборную России и взять золото в командных соревнованиях!