Фанаты японского фигуриста Ханю обвинили россиянина Андрея Мозалева в провале своего кумира на Олимпиаде и пожелали ему смерти

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8 февраля 2022, 21:39 Источник: Sports.ru

Узуру Ханю, Enrico Calderoni/globallook.com

Поклонники японского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю набросились в соцсетях с угрозами в адрес российского одиночника Андрея Мозалева. По их мнению, именно он оказался виновен в провальном выступлении Ханю в короткой программе олимпийского турнира.

Ханю во вторник сорвал четверной прыжок, из-за чего получил низкие оценки и оказался в итоге лишь на восьмом месте. В интервью после проката он сообщил, что прыжок не получился из-за того, что конек попал в ямку на льду.

По мнению, болельщиков, эту самую «ямку» оставил во время разминки российский фигурист Андрей Мозалев. Они обвалили его инстаграм, засыпав угрозами. На несколько часов аккаунт Мозалева закрывался. После этого угрозы смерти россиянину перекочевали в японский сегмент твиттера.

То, что Мозалев тоже сорвал короткую программу и по ее итогам оказался лишь 23-м, фанаты сочли высшей справедливостью.