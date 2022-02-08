Российский сноубордист Вик Уайлд зарыдал, завоевав бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине

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8 февраля 2022, 12:24 Источник: sports.ru

Вик Уайлд, фото: vk.com/olympic_russia

Российский сноубордист Виктор Уайлд - бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Пекине. Уайлд - уроженец США - чемпион Олимпиады-2014 в Сочи. В России восемь лет назад он завоевал два золота.

Вик Уйалд - единственный сноубордист в истории, выигравший два золота за одни Олимпийские игры (Сочи-2014). Выступление в 2018 году на Играх в Корее он провалил.

А теперь взял бронзу на ОИ-2022. "В США сноубордисту добиться успеха без финансирования невозможно. Молодец, что реализовался в России!", - пишет в комментариях на сайте ОКР Сергей Андросов.

Спортивные СМИ пишут, что после двух золотых наград на домашней Олимпиаде Вик Уайлд не блистал – за последние пять сезонов был только один подиум на этапах Кубка мира.

В последнее время ему действительно было трудно: думал заканчивать карьеру, развелся с Аленой Заварзиной.В Китае карантинная атмосфера немного давила.

Sports.ru напоминает слова российского сноубордиста: "Если я попаду на Олимпиаду, то обещаю – вы увидите того самого Уайлда. Даже не так – такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего". Он был уверен, что у него "есть шанс побороться за самые высокие места".