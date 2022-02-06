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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу Олимпиады в могуле

, 16:42 Источник: "Спорт-Экспресс"

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу Олимпиады в могуле
Трасса могула В Пекине, Xu Chang/globallook.com

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова 6 февраля стала бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по могулу. Эта пятая медаль в копилке российской сборной.

Смирнова стала третьей, набрав 77,72 балла. Золото у австралийки Джакары Энтони (83,09). Серебро досталось американской спортсменке Джелин Коф (80,28).

К этому часу у россиян одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России находится на третьем месте, уступая Норвегии и Швеции.

Единственное пока «золото» россиянам принес 6 февраля лыжник Александр Большунов.  

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