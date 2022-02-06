Аргументы Недели → Спорт 13+

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу Олимпиады в могуле

6 февраля 2022, 16:42 Источник: "Спорт-Экспресс"

Трасса могула В Пекине, Xu Chang/globallook.com Российская фристайлистка Анастасия Смирнова 6 февраля стала бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по могулу. Эта пятая медаль в копилке российской сборной. Смирнова стала третьей, набрав 77,72 балла. Золото у австралийки Джакары Энтони (83,09). Серебро досталось американской спортсменке Джелин Коф (80,28). К этому часу у россиян одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России находится на третьем месте, уступая Норвегии и Швеции. Единственное пока «золото» россиянам принес 6 февраля лыжник Александр Большунов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов. Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru Подписка до 06.02.2023 Купите свежий номер Нажимая кнопку «Купить», я соглашаюсь с условиями подписки