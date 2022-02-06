Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзу Олимпиады в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова 6 февраля стала бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине в соревнованиях по могулу. Эта пятая медаль в копилке российской сборной.
Смирнова стала третьей, набрав 77,72 балла. Золото у австралийки Джакары Энтони (83,09). Серебро досталось американской спортсменке Джелин Коф (80,28).
К этому часу у россиян одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России находится на третьем месте, уступая Норвегии и Швеции.
Единственное пока «золото» россиянам принес 6 февраля лыжник Александр Большунов.