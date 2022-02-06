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Лыжник Большунов принес первую золотую медаль российской команде на Олимпиаде в Пекине

6 февраля 2022, 11:52

Александр Большунов, фото: Deng Hua/XinHua/ globallookpress.com Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на дистанции 15 километров. Спортсмен принес сборной РФ первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. Большунов занял первое место с результатом 1 час 16 минут 09,8 секунды. Серебряную медаль в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов (1.11,0). Бронзовая медаль досталась участнику финской команды Ийво Нисканену (2.00,2). На данный момент команда Олимпийского комитета России (ROC) заработала одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали. Напомним, что 5 февраля лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, уступив норвежке Терезе Йохауг.

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