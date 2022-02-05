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Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 км

, 12:14

Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 км
Наталья Непряева, фото: vk.com/natanepryaeva

Лыжница Наталья Непряева в субботу принесла российской сборной первую медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. 26-летняя Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров.

Наша лыжница уступила победительнице - норвежке Терезе Йохауг - 30,2 секунды. Результ олимпийской чемпионки - 44 минуты 13,7 секунды. Бронзу завоевала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобе.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж, - напоминает ТАСС.

Наталья Непряева на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане стала бронзовым призером в эстафете.

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