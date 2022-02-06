Лыжный судья Махт о нарушении Большунова на ОИ в Пекине: «Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться»

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6 февраля 2022, 15:57 Источник: Чемпионат

Александр Большунов, фото: Liu Chan/XinHua/ globallookpress.com

Судья Валерий Махт, комментируя нарушение Александра Большунова на скиатлоне во время смены лыж по ходу гонки, заявил, что спортсмен может отделаться устным предупреждением, отменять результат навряд ли кто-то будет. Россиянин принес первую золотую медаль своей команде на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своём боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперёк бокса норвежцев, Александр её поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка всё-таки упала в его бокс»,- поделился он.

Махт добавил, что норвежцы могут подать протест, но будет трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно.

«Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо»,- продолжил судья.

По его словам, преимущества спортсмен не получил. Он уверен, что самое простое и логичное – санкция в виде устного предупреждения; в худшем- письменное.

«Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонён на 80%»,- резюмировал Махт.

Ранее Анна Жеребятьева, жена Александра Большунова, рассказала о звонке мужа после гонки.