Супруга Большунова верила в победу лыжника на ОИ в Пекине, но опасалась за него из-за травм

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6 февраля 2022, 15:27 Источник: РИА Новости

Анна Жеребятьева и Александр Большунов, фото: Instagram

Анна Жеребятьева, жена выигравшего гонку по скиатлону на дистанции в 15 км на зимних Олимпийских играх в Пекине Александра Большунова, рассказала о звонке мужа. Спортсмен принес российской команде первую золотую медаль.

«С Сашей были на связи до гонки, после нее. Позвонил мне после гонки и мотал головой, сам не верил. По предыдущим скиатлонам я, конечно, предполагала, что он сможет взять медаль, но были опасения из-за его травм»,- поделилась чемпионка России по лыжному спорту.

Девушка поблагодарила всех за поздравления.

«Мы очень счастливы!» - добавила лыжница.

Также спортсменка посвятила пост возлюбленному в честь его победы на Олимпиаде, подписав, «мое золото».

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) показал видео, на котором запечатлена реакция главного тренера команды Елены Вяльбе на победу Александра Большунова в скиатлоне.