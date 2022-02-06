ОКР показал реакцию тренера Вяльбе на успех российских лыжников в скиатлоне на ОИ в Пекине

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6 февраля 2022, 12:24

награждение после скиатлона в Пекине, фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agenc/globallookpress.com

Олимпийский комитет России (ОКР) показал видео, на котором запечатлена реакция президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера команды Елены Вяльбе на победу Александра Большунова в скиатлоне на дистанции 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

Вяльбе смотрела трансляцию на ноутбуке в самолете. 6 февраля тренер прибудет в Пекин. Как только Большунов пересек финиш, наставница громко вскрикнула от радости.

«Да, да! Ура! И еще Денчик второй, и все»,- подпрыгивая, обратилась она к окружающим.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на дистанции 15 километров. Спортсмен принес сборной РФ первую золотую медаль. Серебряную медаль в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов.