ОКР показал реакцию тренера Вяльбе на успех российских лыжников в скиатлоне на ОИ в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) показал видео, на котором запечатлена реакция президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера команды Елены Вяльбе на победу Александра Большунова в скиатлоне на дистанции 15 км на Олимпийских играх в Пекине.
Вяльбе смотрела трансляцию на ноутбуке в самолете. 6 февраля тренер прибудет в Пекин. Как только Большунов пересек финиш, наставница громко вскрикнула от радости.
«Да, да! Ура! И еще Денчик второй, и все»,- подпрыгивая, обратилась она к окружающим.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на дистанции 15 километров. Спортсмен принес сборной РФ первую золотую медаль. Серебряную медаль в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов.