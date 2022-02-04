Артем Ниязов забил гол в ворота украинцев ударом через себя, Россия обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

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4 февраля 2022, 23:26

amfr.ru

Сборная России по мини-футболу победила украинскую сборную в полуфинале и вышла в финал чемпионата Европы по футзалу. Европейское первенство проходит в Нидерландах. Полуфинальный матч в Амстердаме завершился со счетом 3:2 (2:1). У российской сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов.

Передачу на Ниязова сделал Нандо и Артем забил супергол. Ниязов поразил ворота украинцев ударом через себя, "боковыми ножницами".

У команды Украины голы забили Евгений Серый и Даниил Абакшин. Вратарь сборной России Дмитрий Путилов на 39 минуте отразил пенальти, который пытался пробить Петр Шотурма.

Сборные России и Украины по мини-футболу проводили первый очный матч с конца января 2008 года

В финале подопечные Сергея Скоровича встретятся с победителем пары Испания — Португалия. Решающий матч первенства Европы пройдет в воскресенье, 6 февраля.