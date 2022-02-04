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На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

4 февраля 2022, 17:48

В. Путин, фото с сайта Кремля В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в пятницу, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов - участников Олимпиады-2022. Российский президент прилетел в Китай по личному приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.

После переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин посетил церемонию открытия Игр. Российские спортсмены на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Первыми на Играх выступают фигуристы.

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