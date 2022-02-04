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На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

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На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду
В. Путин, фото с сайта Кремля

В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в пятницу, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов - участников Олимпиады-2022.

Российский президент прилетел в Китай по личному приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.
После переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин посетил церемонию открытия Игр.

На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

Российские спортсмены на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

Первыми на Играх выступают фигуристы.

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