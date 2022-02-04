На церемонии открытия Олимпиады-2022 Владимир Путин поприветствовал с трибуны российскую команду

В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в пятницу, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов - участников Олимпиады-2022.
Российский президент прилетел в Китай по личному приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.
После переговоров с Си Цзиньпином Владимир Путин посетил церемонию открытия Игр.
Российские спортсмены на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Первыми на Играх выступают фигуристы.