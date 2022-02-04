Владимир Путин приехал на церемонию открытия ХХIV зимних Олимпийских игр в Пекине

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4 февраля 2022, 15:23 Источник: РИА Новости

В. Путин в Пекине, фото Li Tao, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 февраля, приехал на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китае. Церемония открытия Олимпиады-2022 проходит на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

На открытии Игр в параде спортсменов принимает участие 91 делегация.

Сборная России на Олимпиаде-2022 выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знамя российской команды на церемонии открытия пронесут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Президент РФ перед отлетом российской олимпийской сборной из Москвы традиционно встретился с атлетами и выразил надежду на достойное выступление российских спортсменов.

Перед поездкой в Китай Путин дал интервью китайским СМИ и сказал, что будет болеть за хоккеистов, фигуристов, биатлонистов и других участников Олимпиады.

Владимир Путин прибыл в Пекин сегодня рано утром. Глава российского государства до открытия Игр провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.