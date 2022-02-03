️Шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус в Пекине

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3 февраля 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

хоккей, фото: pixels.com

Главный тренер женской сборной РФ по хоккею Евгений Бобарико рассказал, что шесть человек сдали положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию. Первый матч российской команды на зимних Олимпийских играх в Пекине состоится 4 февраля.

«Вчера мы хотели провести тренировку, у нас было всё готово, но в последний момент нам запретили выехать с территории Олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов на коронавирус»,- пояснил он.

Бобарико уточнил, что коронавирусом заболели Ольга Сосина, Людмила Белякова, Ангелина Гончаренко, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева и Диана Фархутдинова. По его словам, Николаева и Фархутдинова находятся в ковидарии, а остальные спортсменки изолированы в другой гостинице. Он добавил, что каждая из заражённых хоккеисток имеет шансы сыграть на Олимпийских играх. Тренер добавил, что у некоторых уже есть отрицательные результаты анализов.

«Да, это наша лучшая сила, но нам придётся справиться с этой проблемой»,- резюмировал он.

Ранее спортсменка Елена Вайцеховская сообщила, что олимпийская зона в Пекине полностью изолирована от остального мира и похожа на «пузырь».

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