Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, выиграв два первых сета

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии, ведя по ходу матча 2-0.
Матч стал вторым по продолжительности в истории финалов Большого Шлема: он длился 5 часов 28 минут. Первый сет Медведев выиграл достаточно легко — 6:2. Победа во втором далась ему уже с трудом — 7:6. Два следующих сета остались за Надалем. Счет решающей партии 7:5 в пользу испанца.
Медведев второй год подряд играет в финале Australian Open. В прошлом году он уступил победу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этот раз не смог принять участие в турнире, так как был депортирован из Австралии из-за нарушения санитарного законодательства страны.
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