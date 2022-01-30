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Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, выиграв два первых сета

, 17:57 Источник: "Свободная пресса"

Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, выиграв два первых сета
Надаль и Медведев (справа) перед началом матча, Bai Xuefei/globallook.com

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии, ведя по ходу матча 2-0.

Матч стал вторым по продолжительности в истории финалов Большого Шлема: он длился 5 часов 28 минут. Первый сет Медведев выиграл достаточно легко — 6:2. Победа во втором далась ему уже с трудом — 7:6. Два следующих сета остались за Надалем. Счет решающей партии 7:5 в пользу испанца.

Медведев второй год подряд играет в финале Australian Open. В прошлом году он уступил победу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этот раз не смог принять участие в турнире, так как был депортирован из Австралии из-за нарушения санитарного законодательства страны. 

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