Президент Сербии назвал «охотой на ведьм» и «издевательством» суд над Джоковичем в Австралии

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2022, 13:59 Источник: Telegraf

Новак Джокович, фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал решение суда об отклонении апелляции теннисиста Новака Джоковича, который пытался оспорить решение министра миграции Австралии Алекса Хоука о повторной отмене визы из-за отсутствия вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

«Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать в Австралию, он бы и не приехал. А так, он сделал все, что должен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм»,- высказал глава государства.

Вучич отметил, что австралийские власти унизили себя издевательством над сербским спортсменом. По его словам, Джокович «может возвращаться с высоко поднятой головой в свою страну». Президент добавил, что те, кто хотел «продемонстрировать какие-то принципы, показали, что у них нет принципов». Он считает, что над теннисистом издевались 10 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали изначально.

Политик предположил, что Австралия на примере первой ракетки мира хотела показать, как «функционирует мировой порядок, и что они могут сделать с каждым». Вучич констатировал, что австралийский суд «соврал о количестве вакцинированных в Сербии», занизив этот показатель.

«В Сербии количество вакцинированных больше, чем во многих странах ЕС, особенно в соседних странах, как в Болгарии, Румынии, Словакии, даже в Эстонии»,- резюмировал он в телефонном разговоре с Джоковичем.

Ранее сообщалось, что теннисист не будет участвовать в турнире Australian Open, поскольку он должен покинуть страну в ближайшее время.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости