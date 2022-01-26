Ватерполистки «Уралочки» в составе сборной России обыграли соперниц из Италии

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

26 января 2022, 12:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Представительницы Южного Урала защищают честь страны в Мировой лиге.

Сборная России начала новый сезон в Мировой лиге женского водного поло с победы. В первом матче команда обыграла Италию со счетом 11:5.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», в национальную сборную вошли 6 представительниц Челябинской области: Мария Берснева, Юлия Лаптева, Евгения Головина, Полина Попова, Анастасия Панфилова и Елизавета Заплатина. Все они являются воспитанницами ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. В тренерский штаб вошел наставник южноуральских ватерполисток Михаил Накоряков.

В матче против Италии спортсменки из Челябинской области внесли значительный вклад в победу. Лучший игрок встречи — Мария Берснева — сделала хет-трик. На счету вратаря Евгении Головиной практически 70% отраженных бросков.

«Мы серьезно готовились к этой игре, постарались удивить итальянок прессингом и скоростью, — рассказала Мария Берснева, — Нам это удалось. Отличный настрой и тактические установки были от тренеров. У нас молодая команда, но она готова играть со сборными высшего уровня».

После отличного старта на международной арене «Динамо-Уралочка» сосредоточится на клубных соревнованиях. В начале февраля златоустовским ватерполисткам предстоит плей-офф Еврокубков, а затем 4-й тур Чемпионата Суперлиги России.

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