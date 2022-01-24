Шесть южноуральских ватерполисток вызваны в национальную сборную

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

24 января 2022, 14:07 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Представительницы златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» выступят в Мировой лиге.

Для женской ватерпольной сборной России начинается новый международный сезон. В сборную России для участия в Мировой лиге вызваны спортсменки ватерпольного клуба «Динамо-Уралочки».

На одном из важнейших ватерпольных турниров планеты выступят Мария Берснева, Юлия Лаптева, Евгения Головина, Полина Попова, Анастасия Панфилова и Елизавета Заплатина. Им предстоит защитить честь России в матче со сборной Италии. Игра состоится уже завтра, 25 января, в подмосковной Рузе. Также от «Динамо-Уралочки» в тренерский штаб сборной вошел Михаил Накоряков.

Напомним, что в прошлом сезоне российская сборная завоевала бронзовые награды Мировой лиги.

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости