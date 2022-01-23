Среди членов делегаций, прибывающих на Олимпиаду в Пекине, выявили 72 случая заражения ковидом

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23 января 2022, 15:58 Источник: ТАСС

Пекин, Du Jianpo/globallook.com

Среди членов иностранных делегаций, прибывающих на зимнюю Олимпиаду в Пекине, выявлено 72 подтвержденных случая COVID-19, сообщил оргкомитет Игр.

В опубликованном на сайте оргкомитета документе говорится, что в период с 4 по 22 января в Китай прибыло 2586 членов делегаций. В результате тестирования коронавирус выявлен у 72 человек, при этом среди спортсменов заразившихся нет.

Все восемь представителей российской делегации, прилетевшие в Пекин в воскресенье, сдали отрицательный тест.

В условиях пандемии делегации и спортсмены будут размещены во время Олимпиады в так называемых «пузырях» - зонах, перемещение по которым строго регламентировано, а выход за пределы не предусмотрен.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Президент России планирует принять участие в церемонии открытия Игр.

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