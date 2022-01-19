Заслуженный мастер спорта РФ Журова предложила сделать отдельные дисциплины для трансгендерных людей

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19 января 2022, 15:42 Источник: ОСН

бег, фото: pixels.com

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова предложила создать отдельный разряд для трансгендерных женщин. Так конькобежка отреагировала на сообщение Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от правила, когда трансгендеры должны искусственно понижать тестостерон для участия в соревнованиях.

«Не надо им ничего понижать (тестостерон, прим. авт), портить свой организм или еще что-то. Отдельный разряд для них делать, и все. Не надо будет и ничего портить себе. С одной стороны, неприемлемо, что они будут на равных соревноваться с женщинами. Потому что все равно уровень тестостерона у них повыше»,- высказала она.

Журова отметила, что, если мужчина, называющей себя женщиной, будет соревноваться с представительницами прекрасного пола на равных, «тогда вообще можно больше не выходить ни на дорожки, ни на спортивные арены». По ее словам, природу обойти нельзя.

«… нужно отдельный разряд создать, и все. Соревноваться спокойненько, без проблем»,- продолжила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

По ее словам, в рамках соревнования можно сделать отдельные дисциплины для трансгендерных людей.

Напомним, что после Олимпийских игр-2022 в Пекине трансгендерам не нужно будет снижать уровень тестостерона, чтобы претендовать на участие в женской гонке. В свою очередь, эксперты не согласны с предложением МОК, поскольку оно направлено на инклюзивную политику и не учитывает науку о человеческом теле и физиологические различия. Данное решение несправедливо по отношению к среднестатистической спортсменке и противоречит честной конкуренции в женском спорте.

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