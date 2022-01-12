Фигуристка Меган Дюамель отреагировала на заявление Александра Жулина в адрес небинарного спортсмена

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 января 2022, 20:02 Источник: sports.ru

Тимоти ЛеДюк. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде. Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина».



Узнав о статусе американца на зимних Играх-2022, известный фигурист Александр Жулин заявил, что не хочет «этих уродов комментировать». В ответ на это канадская фигуристка Меган Дюамель обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU).



«Это вообще допустимо? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!» – написала она в твиттере.





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