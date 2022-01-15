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Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора футбольного клуба «Зенит»

, 21:28

Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора футбольного клуба «Зенит»
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора футбольного клуба «Зенит». О назначении заместителем гендиректора бывшего игрока этого клуба в субботу сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Как рассказал Медведев, на новом посту Аршавин продолжит заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба.

Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе петербургского клуба он становился трехкратным чемпионом России, обладателем суперкубка страны, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).

Аршавин помимо «Зенита» выступал за лондонский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

После завершения спортивной карьеры 40-летний Аршавин стал директором департамента по развитию молодежного футбола в «Зените» с августа 2020 года.

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