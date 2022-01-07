Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Китае ​

КНДР объявила об отказе от участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине. Заявленная причина: политизация игр со стороны США и других стран Запада, а также продолжающаяся эпидемия коронавируса.
При этом в официальном сообщении северокорейской стороны выражена «полная поддержка» действий Китая по подготовке к играм.
Напомним, что в прошедшем году КНДР также отказалась от участия в Летних ОИ в Токио, что привело к санкциям со стороны МОК.
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