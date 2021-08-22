Пользователи осудили Хабиба Нурмагомедова за отказ комментировать ситуацию в Афганистане

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22 августа 2021, 15:46

Хабиб Нурмагомедов, Фото: Instagram

Пользователи раскритиковали позицию завершившего бойцовскую карьеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен на пресс-конференции отказался комментировать захват власти в Афганистане представителями запрещённого в РФ движения «Талибан».

Подписчики Нурмагомедова в Instagram разделились на два лагеря. Одни начали писать под его фотографией комментарии: «Свобода Афганистану». Другие, возмущённые ответом экс-бойца на пресс-конференции, заявили о разочаровании и неуважении к нему.

«Ты был чемпионом для Афганистана, люди поддерживали тебя и ликовали во время твоих побед. Однако, когда пришло время поддержать афганцев как брату-мусульманину, ты даже не сказал нескольких слов о нас», - обратился к Нурмагомедову один из пользователей.

Также люди начали угрожать отпиской, если спортсмен не изменит свое мнение и не начнет поддерживать афганцев.

«Ты потерял фанатов из Афганистана. Теперь ты нам безразличен», «Я был твоим поклонником до этого момента», - писали возмущённые поклонники.

Напомним, что последние месяцы ситуация в Афганистане обостряется. 15 августа в Кабул вошли талибы. Они захватили столичный аэропорт и президентский дворец. Глава исламской республики Ашраф Гани покинул страну и сложил свои полномочия.

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