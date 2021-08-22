Талибы возложили ответственность за хаос в аэропорту Кабула на США

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22 августа 2021, 13:01 Источник: Al Arabiya

аэропорт Кабула, Cristian Cristel/XinHua

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" в воскресенье, 22 августа, возложило ответственность за хаос в международном аэропорту столицы Афганистана на Соединенные Штаты Америки.

Согласно последней информации, предоставленной журналистами, руководство талибов убеждено, что именно США являются виновными в беспорядках и хаосе, которые ранее произошли в аэропорту Кабула. В результате случившегося есть пострадавшие и погибшие.

Ранее сегодня стало известно, что аэропорт столицы Афганистана будет закрыт на двое суток.

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