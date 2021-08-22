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Аэропорт Кабула будет закрыт на двое суток

, 10:29 Источник: Khaama Press

Аэропорт Кабула будет закрыт на двое суток
аэропорт в Кабуле, Sra Taylor Slater/U.S. Air

Утром в воскресенье, 22 августа, стало известно, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов. Соответствующую информацию предоставили в государственном департаменте Соединенных Штатов Америки.

Известно, что тысячи людей собрались у ворот аэропорта, чтобы покинуть страну. Подчеркивается, что авиагавань было решено закрыть на двое суток, чтобы осуществить эвакуацию тех, кто в настоящий момент уже находится на ее территории.

Напомним, ранее посольство США в Афганистане призвало американских граждан избегать поездок в аэропорт Кабула, поскольку существует угроза безопасности для их жизни.

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