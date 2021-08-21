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Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что экс-президент Афганистана Гани отказывался обсуждать мирный процесс в стране

, 21:41 Источник: РИА Новости

Посол России в Кабуле Жирнов заявил, что экс-президент Афганистана Гани отказывался обсуждать мирный процесс в стране
Ашраф Гани, фото: Pete Marovich/Global Look Press

Бывший афганский президент Ашраф Гани никогда не желал обсуждать мирный процесс в стране во время личных встреч. Соответствующее заявление сделал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Он отметил, что несколько раз разговаривал с Гани, касаясь темы двусторонних экономических отношений, но тот менял тему всякий раз, когда поднимался вопрос о мирном процессе. При этом посол России назвал экс-президента Афганистана опытным и образованным человеком.

В интервью изданию Spiegel Жирнов подчеркнул: “Единственное, что мне не нравилось: он не хотел говорить о мирном процессе... Он всегда менял тему”.

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