Израильтянка Линой Ашрам напомнила о похожей ситуации с судейством у Дины Авериной

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15 августа 2021, 12:21 Источник: Israelhayom

Линой Ашрам, фото:Kohei, MARUYAMA/AFLO/ globallookpress.com

Заработавшая золотую медаль по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам прокомментировала реакцию россиян на ее победу в индивидуальном многоборье. Спортсменка уронила предмет в упражнении с лентой, что возмутило общественность.

«Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зуссман и командой. Кто хочет, говорит то, что хочет, я довольна тем, чего мы достигли», - высказала она.

Ашрам напомнила, что на чемпионате мира 2018 года россиянка Дина Аверина, получившая на ОИ в Токио серебряную медаль, уронила ленту, но всё равно одержала победу. Тогда, по словам гимнастки, Израиль промолчал. Спортсменка добавила, что судейство на ОИ является «самым справедливым, которое вообще может быть».

Олимпийская чемпионка слышала, как после соревнований Аверина сказала, что в произошедшем нет её вины. Ашрам считает, что Россия просто привыкла к победе своих гимнасток.

Ранее тренер Линой Ашрам отреагировала на скандал из-за судейства индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

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