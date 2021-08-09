Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам о жалобах россиян на судейство: «У меня теперь есть олимпийская чемпионка»

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9 августа 2021, 11:39 Источник: The Jerulasem Post

Линой Ашрам, фото:Kohei, MARUYAMA/AFLO/ globallookpress.com

Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, получившей золотую медаль на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, прокомментировала скандал из-за судейства индивидуального многоборья. Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки - одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», - высказал она.

Тренер отметила, что всегда была уверена в своей подопечной. По ее словам, Линой Ашрам знает, что необходимо делать в нужный момент.

Напомним, что израильтянка Линой Ашрам завоевала золотую медаль, получив 107,800 балла. Во время выступления спортсменка уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина заработала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Известный журналист Владимир Познер оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

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