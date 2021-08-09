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Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

, 07:51 Источник: Матч ТВ

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга
Владимир Познер фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

«Мне кажется, что, если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами»,- цитирует слова телеведущего «Матч ТВ».

Познер отметил, что в художественной и спортивной гимнастике играет очень большую роль субъективизм. Он не исключает, что на оценки судей влияет антипатия и симпатия, а также политика. Журналист назвал несправедливой ситуацию с Диной Авериной.

При этом, говоря о допинговых скандалах, телеведущий заявил, что Россия заслужила наказание. Познер пояснил, что люди, имеющие отношение к спорту в РФ, рассказывали ему о широком применении допинга. Он надеется, что страна «усвоила» этот урок.

«Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром»,- резюмировал журналист.

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Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

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