Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

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9 августа 2021, 07:51 Источник: Матч ТВ

Владимир Познер фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

«Мне кажется, что, если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами»,- цитирует слова телеведущего «Матч ТВ».

Познер отметил, что в художественной и спортивной гимнастике играет очень большую роль субъективизм. Он не исключает, что на оценки судей влияет антипатия и симпатия, а также политика. Журналист назвал несправедливой ситуацию с Диной Авериной.

При этом, говоря о допинговых скандалах, телеведущий заявил, что Россия заслужила наказание. Познер пояснил, что люди, имеющие отношение к спорту в РФ, рассказывали ему о широком применении допинга. Он надеется, что страна «усвоила» этот урок.

«Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром»,- резюмировал журналист.

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