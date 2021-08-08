Иностранцы возмущены тем, как засудили российских гимнасток

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8 августа 2021, 20:15

Фото: globallookpress

Отгремели последние фанфары Олимпиады-2020 в Токио, но пользователи социальных сетей никак не могут успокоиться – несправедливое судейство на соревнованиях по художественной гимнастике никак не оставляет равнодушными любителей спорта.

И возмущаются не только в российском сегменте Интернета, многие иностранцы также раскритиковали судей, лишивших Дину Аверину золота в художественной гимнастике. Они считают, что наших спортсменок засудили. «Я с утра даже в твиттер не заходила, потому что не было приличных слов. Позор судьям! Исполнение Авериной звенело в воздухе кристалликами безупречности и мастерства, но теперь золотые медали дают за грубейшие ошибки, за которые раньше снимали целый бал», «Явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!»,- написали любители художественной гимнастики из-за рубежа.

Но были и те, кто не согласился с общим мнением, а посчитал, что поражение нужно принимать достойно и в следующий раз выступить так, чтобы придраться было не к чему. «Засудили российских гимнасток? Хотелось бы напомнить Ирине Винер, как по ее личному указанию многие годы засуживали украинских гимнасток. Так что, не Винер говорить о вопиющей несправедливости», «Вот от всей этой истерики прям разит страхом за свою задницу. Как так у гимнасток не золото? А чем тогда гордиться, если не медальки считать? Очевидно, нас засудили из-за зависти к великому величию! И спортсменов накрутили. А в остальном, это спорт и надо уметь достойно проигрывать и принимать поражения»,- писали те, кто выбивался из общего хора.

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