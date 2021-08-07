Аргументы Недели → Спорт 13+

7 августа 2021, 15:21

Лина Ашрам, фото с сайта Википедия

Израильтянка Лина Ашрам впервые стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

Ашрам выиграла у многократной чемпионки мира россиянки Дины Авериной лишь 15 сотых балла.

У Ашрам была сложнейшная программа, и она уронила ленту. Судьи поставили гимнастке высокие оценки.

Дина Аверина выступала последней. Собралась и показала все, что умеет. Аверина не сделала ни одной помарки, выступила идеально. Но по итогам у соперницы результат оказался лучше. Тренеры Дины подали протест. Судьи ничего не изменили.

Впервые за многие-многие года Россия оказалась без золота. У Дины Авериной - серебро. Третье место завоевала белорусская гимнастка. Арина Аверина - четвертая.

Специалисты по художественной гимнастике считают, что наших девочек засудили. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова в этом уверена.

По ее оценке, выступление Арины Авериной с мячом и булавами - бесподобное выступление, но такие оценки. "С таким исполнением булав Диной ставить ей такую оценку", - возмущена Барсукова.

У Ашрам была сложнейшная программа с лентой, и она уронила предмет. Юлия Барсукова согласна, что Лина Ашрам — "сильная гимнастка, достойный конкурент, но сегодня произошло невыносимое", - сообщает Чемпионат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости