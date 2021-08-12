Месси провел первую тренировку в качестве игрока ПСЖ

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12 августа 2021, 16:02 Источник: Instagram

Лионель Месси, Panoramic/Keystone Press Agency

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси провел первую тренировку в качестве игрока французского клуба "Пари Сен-Жермен". Ранее стало известно, что спортсмен покидает ФК "Барселона".

Лионель Месси, который будет играть во французском клубе под 30-м номером, в рамках первой тренировки в ПСЖ, в частности, выполнил пробежку и поиграл с новыми одноклубниками в "квадрат".

Напомним, Месси выступал в "Барселоне" с 2003 года. Во время игры в этом клубе нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинского футболиста 672 гола, а также 305 голевых передач в 778 матчах.

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