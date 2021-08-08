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Месси назвал ПСЖ одним из возможных вариантов для продолжения карьеры

, 14:00 Источник: ТАСС

Месси назвал ПСЖ одним из возможных вариантов для продолжения карьеры
Лионель Месси, Lucio Tavora/XinHua

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил в рамках пресс-конференции, что французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" является возможным вариантом для продолжения его дальнейшей карьеры.

30 июня истек срок контракта Месси с ФК "Барселона". Клубу не удалось заключить с футболистом соглашение из-за регламента чемпионата Испании. Дело в том, что лига не регистрирует сделки в том случае, если доходы клубы ниже, чем его траты.

Лионель Месси признался, что немного подавлен и до сих пор "не смирился с реальностью" того, что покинет "Барселону" и полностью изменит свою жизнь. Спортсмен уточнил, что еще не подписал новый контракт и добавил, что ПСЖ – это лишь один из вариантов его нового места работа. Подчеркивается, что с футболистом уже связались многие клубы.

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