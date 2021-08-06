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Главная причина ухода Месси: рекордные убытки «Барселоны» почти в полмиллиарда евро

, 16:51 Источник: sports.ru

Главная причина ухода Месси: рекордные убытки «Барселоны» почти в полмиллиарда евро
Фото из открытых источников

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что из-за последствий пандемии COVID-19 клуб столкнется с рекордными убытками. Видимо, это обстоятельство и стало основной причиной ухода из клуба легендарного Лионеля Месси.

«Мы ожидали, что убыток [по итогам сезона-2020/21] составит около 200 млн евро, но на самом деле мы идем к рекордным убыткам в размере 487 миллионов евро», - сообщил функционер.

Он отметил, что клубу в ближайшее время предстоит серьёзная работа по привлечению новых спонсоров.

«В будущем появятся и другие футболисты, которые сделают так, что спонсоры захотят быть с «Барсой», – считает Жоан Лапорта.

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НХ

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