ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

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7 августа 2021, 17:40

Дина Аверина, фото: vk.com/olympicsrus

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после завершения соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио сделал заявление из-за ситуации с судейством.

Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая выронила ленту во время выступления. У нее была еще ошибка, но судьи ей снизили оценку только на 0,7 балла. Ирина Винер объяснила, что должны были снизить больше. В итоге Дина Аверина стала только второй, а её сестра Арина - четвёртой.

Специалисты по художественной гимнастике возмущены судейством.

Поздняков опубликовал фото сестёр Авериных и написал: "Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов". "Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - пообещал глава ОКР.

Поздняков рассказал, что "сидя на трибуне, видел, что наши тренеры и команда сделали всё возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей". Он отметил, что "моментально был подан протест на пересмотр, но ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворён не был".

Глава ОКР поддержал сестёр: "В любом случае Дина и Арина - выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Поздняков (@stanislav.pozdnyakov_roc)

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