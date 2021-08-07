Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде чудовищным издевательством над сёстрами Авериными

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7 августа 2021, 16:14 Источник: Матч-ТВ

Ирина Винер, фото: Roman Denisov, Роман Денисов, globallookpress.com

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России по художественной гимнастике возмущена судейством в личном многоборье.

Дина Аверина заняла второе место, а золото получила израильтянка Линой Ашрам, выронившая ленту во время выступления.

Россия впервые с 1996 года оказалась без олимпийского золота в личном многоборье по художественной гимнастике.

Ирины Винер в Токио не было, но она была постоянно на видеосвязи с гимнастками.

После соревнований она поделилась своими чувствами: "Я чувствую, что убили Дину" и объяснила, что Линой Ашрам потеряла ленту, и предмет валялся, но получила всего на 0,7 меньше, чем Дина, хотя ошибка была больше чем на балл. Потеря ленты стоит полбалла. Но Ашрам еще элемент не сделала.

Дина Аверина была единственной, кто не потерял предмет сегодня. По словам Винер, "Дине надо было поставить больше на балл — 24,3, и тогда она - чемпионка".

Легендарная тренер считает, что Дину сегодня убили, а Арину довели до ручки.

"Это было чудовищное издевательство над нашими двумя девочками", - заключила Винер -Усманова в интервью, опубликованному на сайте МАТЧ-ТВ.

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