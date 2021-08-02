Власти Польши дали гуманитарную визу белорусской бегунье Кристине Тимановской

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2 августа 2021, 15:33 Источник: ТАСС

Кристина Тимановская

Власти Польши предоставили гуманитарную визу белорусской бегунье Кристине Тимановской. В понедельник о получении визы Тимановской сообщил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

В воскресенье, 1 августа, член олимпийской команды Беларуси Кристина Тимановская сообщила о решении белорусский спортивных функционеров депортировать ее из Японии.

Она рассказала о разговоре с представителями тренерского штаба. В аэропорту Токио спортсменка обратилась в полицию. СМИ писали, что она попросит об убежище в Австрии.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский сегодня сообщил, что белорусская спортсменка после консультаций с польскими дипломатами решила подать заявление на получение гуманитарной визы. Её лично принял посол Польши в Японии.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио, и она уже получила гуманитарную визу". "Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал дипломат в соцсети. По словам Шинковского, после получения гуманитарной визы Тимановская прилетит в Варшаву в ближайшие дни, - передало Польское агентство печати.

Спортсменка в соцсетях обращалась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

Кристина Тимановская в воскресенье рассказала о попытке её депортации из Токио. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предполагает, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская скандал на Олимпиаде-2020 в Токио планировала заранее.

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