Бегунья Кристина Тимановская рассказала о попытке её депортации из Токио

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1 августа 2021, 22:33 Источник: tribuna.com

Фото: Issei Kato / Reuters

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в воскресенье рассказала о попытке её депортации из Токио. Тимановская написала в соцсети пост о том, что ее неожиданно намерены поставить в эстафету 4 по 400 метров, хотя она не специализируется на этой дистанции. Решение о заявке в эстафету было принято без ее согласия.

За день до старта на 200-метровке в тренерском штабе бегунью уведомили, что ей нужно срочно вылететь в Минск.

Издание Tribuna опубликовало интервью Тимановской. По словам бегуньи, 31 июля к ней пришел главный тренер национальной команды Юрий Моисевич и предложил отказаться от участия в забеге на 200 метров, сослаться на травму, сняться и полететь домой. "Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 метров, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия", - рассказала Кристина.

Они все обсудили со своим тренером. Решили, что она пробежит свою дистанцию и вернется домой, давать комментариев не будет. По словам девушки, в воскресенье во второй половине дня к ней в комнату пришел Артур Шумак, представитель нацкоманды, и Моисевич, и заявили, что через пару часов она должна быть в аэропорту.

Бегунье предстояло быстро собрать вещи и выезжать. Также с ней побеседовал психолог. Его слова Кристина оценила как "какой-то бред".

Она начала собираться, собирала вещи полтора часа, максимально затягивая время. Переписывалась с мужем, с родственниками, обсуждая, что делать, куда обращаться. Решили - нужно приехать в аэропорт и там пойти в полицию. Так Кристина Тимановская сделала.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предполагает, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская скандал на Олимпиаде-2020 в Токио планировала заранее.

Теперь, как пишут СМИ, Тимановская намерена подать прошение об убежище властям Австрии.

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