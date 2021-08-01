Cветлана Хоркина подозревает, что белорусская легкоатлетка Тимановская скандал на Олимпиаде в Токио планировала заранее

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1 августа 2021, 20:55 Источник: Говорит Москва

Светлана Хоркина, фото: vk.com/svetlanahorkina

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина предполагает, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская скандал на Олимпиаде-2020 в Токио планировала заранее.

Тимановская в воскресенье призвала к помощи МОК, заявив, что ее собираются насильно вывезти из Токио. Бегунья раскритиковала белорусских функционеров, поскольку её собирались поставить на эстафету 4Х400, в которой ее участие не планировалось.

Светлана Хоркина в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что спортсмена может оставаться в той стране, где ей нравится, поскольку она свободный человек.

Хоркина полагает, что в правдивости заявлений Тимановской нужно разбираться. "Если её под охраной везут, как она могла видео выложить?" - рассуждает Хоркина. По мнению российской гимнастки, "надо проверять информацию и не раздувать скандал".

Она рассказала, что руководителя Олимпийского комитета Белоруссии знает лично. Он потрясающий руководитель, у него потрясающая организация, всегда всё чётко. "Если не уверена, что сможет справиться, какого чёрта села на самолёт Минск — Токио? Если без них не можешь выступать. Значит, у неё в голове уже был план сделать какой-то скандал",- считает дважды олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996 и 2000 гг), 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы Светлана Хоркина.

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