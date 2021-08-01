Tokyo Sports: Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена подать прошение об убежище властям Австрии

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1 августа 2021, 20:27 Источник: ТАСС

Кристина Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии на Олимпиаде-2020 в Японии решил вернуть из Токио на родину, намерена подать прошение об убежище властям Австрии.

Эту информацию опубликовала газета Tokyo Sports со ссылкой на свои источники.

Японское спортивное издание Sports Hochi со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации написало, что белорусскую бегунью сейчас перевозят в безопасное место.

До сих пор спортсменка находилась в полицейском участке аэропорта в Токио.

Рейс в Стамбул, которым Тимановскую собирались вывезти из Токио, уже вылетел без спортсменки.

Решение о возвращении спортсменки в Белоруссию было принято после того, как она в соцсетях раскритиковала тренерский штаб за планы заявить ее помимо спринтерских дистанций еще на эстафету. Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб по легкой атлетике принял решение отправить бегунью домой из-за ее эмоционально-психологического состояния.



Планировалось, что Кристина Тимановская выступит на Играх в Токио на дистанциях 100 и 200 м. Но из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике решение штаба.

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