Тхэквондист Артамонов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Токио

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24 июля 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Токио-2020, фото: Wang Yuguo/XinHua/ globallookpress.com

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх-2020 в Токио. Медаль стала второй для сборной России.

Артамонов одержал победу в поединке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Напомним, что первую медаль на Олимпийских играх в Токио завоевала 24-летняя россиянка Анастасия Галашина. Спортсменка заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль.

Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио прошла в пятницу, 23 июля. Сборная России вышла на стадион под номером 77.

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