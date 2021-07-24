Россиянка Анастасия Галашина завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

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24 июля 2021, 08:03

Анастасия Галашина и Ян Цянь, фото: Ju Huanzong, globallookpress.com

Россиянка Анастасия Галашина завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Токио. 24-летняя Галашина принесла сборной России первую медаль, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Олимпиада в Японии стартовала в субботу, 23 июля. В день открытия Игр был разыгран первый комплект наград. Золото завоевала китаянка Ян Цянь.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил Анастасию Галашину с серебряной медалью. По словам Позднякова, он рад, что российским болельщикам не пришлось ждать долго. "На Олимпиаде счет наградам в общекомандном зачете открыли стрелки. Поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!" - цитирует ТАСС президента ОКР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia Galashina (@anastasiia_galashina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia Galashina (@anastasiia_galashina)

Олимпийские игры проходят в Японии с 23 июля по 8 августа. Спортсмены из сборой РФ из-за санкций WADA выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России.

Вместо гимна России на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

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