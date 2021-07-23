«Первый канал» не показал сборную Украины на открытии Олимпийских игр в Токио из-за рекламы

«Первый канал» не показал выход сборной Украины на стадион во время парада атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр – 2020 в Токио. Трансляция началась днем в пятницу, 23 июля.
Во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр – 2020 в Токио «Первый канал» прервал показ на рекламу перед выходом сборной Уганды, следом за ней должна была выходить украинская команда. Россия получила порядковый номер 77. Мероприятие началось в 14.00 по московскому времени.
«Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр длится около двух часов. Чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнерами, его нужно иногда прерывать рекламой», - пояснили в пресс-службе телеканала.
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