Сборная России пройдет на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером

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23 июля 2021, 09:48

трибуна в Токио, Naoki Nishimura/AFLO

Сегодня стало известно, что олимпийская сборная России в рамках парада церемонии открытия Игр в Токио выйдет под 77-м номером. Мероприятие начнется в столице Японии днем в пятницу, 23 июля.

Согласно последним данным, российская олимпийская сборная выйдет под номером 77. Порядковый номер был определен в соответствии с японским алфавитом. Перед спортсменами из РФ на церемонии открытия Игр появятся представители Сан-Марино, а после россиян выйдут атлеты из Сьерра-Леоне, передает RT.

Отметим, что открытие Олимпийских игр в Токио начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

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