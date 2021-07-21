Российский пловец Бородин пропустит Олимпийские игры из-за положительного теста на COVID-19

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21 июля 2021, 16:32 Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры в Токио, Li He/XinHua

Днем в среду, 21 июня, стало известно, что чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио, поскольку получил положительный тест на коронавирус нового типа.

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко заявил, что Илья Бородин сдал тест на COVID-19 в рамках сбора во Владивостоке. Второй анализ перед вылетом в Токио показал у спортсмена наличие коронавирусной инфекции.

Авдиенко уточнил, что Бородин является одним из самых дисциплинированных членов команды и соблюдал все необходимые меры безопасности. В настоящий момент пловец находится на изоляции. Заболевание у него протекает без симптомов.

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