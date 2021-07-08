Министр спорта Матыцин об увольнении Черчесова: «Российскому футболу нужны перемены»

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 июля 2021, 20:50 Источник: ТАСС

Олег Матыцин, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал решение Российского футбольного союза об увольнении главного тренера сборной страны Станислава Черчесова. Официальное заявление было сделано в четверг, 8 июля.

«Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года - тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов», - цитирует его слова пресс-служба ведомства.

По его словам, «сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены». Матыцин отметил, что сейчас перед страной стоит общая цель - сильная сборная по футболу. Он добавил, что необходимо провести комплексный анализ накопившихся в этой сфере проблем.

«… проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами … сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», - резюмировал министр.

Журналист «Аргументов недели» поразмышлял, какой могла бы быть сборная СССР на Евро-2020.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости